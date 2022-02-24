Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины дала бой противнику в Гостомеле. Гвардейцы сбили три вертолета из 34. В то же время работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты, сообщает Минобороны.

Воины НГУ были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются. По результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава.