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Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины дала бой противнику в Гостомеле. Гвардейцы сбили три вертолета из 34. В то же время работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты, сообщает Минобороны.

Воины НГУ были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются. По результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава.
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