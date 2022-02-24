Российские оккупационные войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС, украинские военные отдают жизнь, чтобы трагедия 1986 года не повторилась, написал в твиттере президент Украины Владимир Зеленский.
«Это оглашение войны всей Европе», - подчеркнул он.
Войска РФ с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, охраняющие хранилище небезопасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление.
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