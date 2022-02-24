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Станциями красной ветви метро, ​​которые сейчас не работают в режиме перевозок – «Академгородок», «Нивки», «Святошин» и «Житомирская» – можно воспользоваться, как укрытием, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Те четыре станции красной ветви метрополитена, где по организационным причинам не курсируют сейчас поезда, открыты для того, чтобы киевляне могли воспользоваться ими, как укрытием в случае воздушной тревоги. Это станции: «Академгородок», «Нивки», «Святошин» и «Житомирская», – отметил мэр. – Также сообщу, что все станции киевского метро во время тревоги доступны для людей в любое время суток. – Чтобы пересидеть опасность».

Мэр Киева отметил, что столичный метрополитен сейчас работает в режиме перевозок. Проход на станции свободный.
ForUm

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