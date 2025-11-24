Співачка Оля Цибульська вирішила відповісти на критику через свій концерт, який відбувся 22-го листопада, в День пам'яти жертв Голодомору.

Свою позицію артистка сформулювала у відео, яке виклала в Instagram.

"В Інтернеті є хвиля незадоволення від людей, через концерт проведений у Теплику 22 листопада. Мені не всеодно. Бо я живу вдома. І дуже добре всіх розумію. Сподіваюсь і на ваше розуміння", - зазначила Оля.

"В наш час, як на мене, нема не пам'ятних днів. Тому пам'ятаємо щомиті і щодня вчимося жити заново. І як без помилок - відповіді ні у кого, на жаль, нема", - написала вона.

У самому ролику Цибульська наголосила на тому, що концерт розпочався з хвилини мовчання і вшанування всіх жертв, а частину розважальної програми було з нього вилучено.

"Під час концерту ми теж згадали жертв, і цивільних, і військових. Є спеціальний блок, де я читаю вірш, де ми співаємо пісню "Живеш" і пам'ятаємо кожної миті про те, в який страшний час ми живемо. І всі глядачі, і цивільні, і військові, які були в залі, яким я дуже вдячна, сприйняли цей концерт дуже тепло і дуже з розумінням", - сказала Оля.

"Я розумію суспільство і розумію обурення. Коли ти не був там, все виглядає інакше. Я - частина великого народу і розділяю так само біль, але хочу, щоби ви мене теж зрозуміли", - попросила вона.

Зі слів Цибульської, під час повномасштабного вторгнення, ще й за умови постійних відключень світла і вимушених переносів концертів артисти працюють в непростих умовах, і їм дуже складно вибрати дату, щоби виступ таки відбувся.

"Жодної секунди я не забуваю, де я живу, бо я лишаюся тут, в Україні зі своєю дитиною. І ще хотіла сказати ось що: а який в наш час не день пам'яті?", - риторично запитала зірка.

Нагадаємо, в серпні на критику наразилися артисти YAKTAK та Ivan Navi, які провели концерт в той час, поки тривали рятувальні заходи після масованого ракетного обстрілу Києва, що забрав життя людей.

Як відомо, в 2022-му році інфлуенсерка Санта Дімопулос обурила мережу, в День пам'яті жертв Голодомору виклавши в Instagram фото з паризької вечірки. А роком раніше шквал засудження отримали відомі блогери, які в цей день зібралися на святкування уродин і запросили ведучим Володимира Остапчука.