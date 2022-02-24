Проезд в общественном коммунальном транспорте в Киеве бесплатный, сообщил мэр Виталий Кличко.
Отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно.
Как сообщал ForUm, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения.
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