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Развертывание венгерских вооруженных сил возле украинской границы инициировано исключительно с целью подготовки к возможному прибытию беженцев на границу.

Об этом сообщил генконсул Венгрии в Ужгороде Йожеф  Бочкаи во время встречи с главой ОГА Викторой Микитой. 

«Провел рабочую встречу с Генеральным консулом Венгрии в Ужгороде Йожефом Бочкаи. Среди прочего, обсудили дополнительное развертывание военных сил в восточной части Венгрии, которое инициировало руководство соседней страны. Генеральный консул отметил, что Венгрия по-прежнему будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Эта позиция остается неизменной», - заявил Микита.

Бочкаи разъяснил, что вопрос развертывания военных подразделений инициирован с целью подготовки к возможному прибытию беженцев на границу, а также для выполнения гуманитарных задач, но исключительно в случае дальнейшей эскалации конфликта. Также важным является предотвращение возможных проникновений вооруженных формирований на территорию соседнего государства.

При этом он отметил, что Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде работает в штатном режиме и готово и в дальнейшем взаимодействовать с руководством области для своевременного решения всех рабочих вопросов.

Микита проинформировал представителя Венгрии относительно текущей ситуации в секторе в сфере безопасности области, активного укрепления оборонной составляющей и повышения уровня обеспечения общественного порядка.

Стороны договорились и в дальнейшем системно взаимодействовать и оперативно информировать друг друга в рабочем порядке.
ForUm

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