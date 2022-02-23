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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры 32-летнему мужчине заочно уведомлено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Как сообщили  ForUm'у в пресс-службе надзорного ведомства, летом 2014 года житель Красногоровки, за несколько месяцев до того освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал 7-летнее заключение за совершение разбойного нападения, добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования РФ – так называемого батальона. «Оплот».

С января по март 2015 злоумышленник служил в должности стрелка в «отдельном комендантском полку в/ч 08816», а с 2016 года – дежурным в штабе «5-й отдельной мотострелковой бригады в/ч 08805 фейкового министерства обороны «ДНР».

В обязанности подозреваемого входили охрана блокпостов и периметра воинской части, а также сопровождение военной техники террористов во время ведения ими боевых действий против подразделений Вооруженных сил Украины.

Досудебное расследование осуществляется следователями СО 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
ForUm

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