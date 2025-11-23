На Донеччині окупанти повністю вичерпали запаси каолінового кар’єру

Окупанти повністю вичерпали запаси Катеринівського каолінового кар’єру на Донеччині, викрадені корисні копалини вивезли на російські підприємства.

Про це керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив у Телеграмі.

"Маріупольський район. Росіяни повністю "добили" ще один промисловий об’єкт. Буквально. Катеринівський кар’єр з видобутку лужного каоліну офіційно "помер" - запаси вичерпані", - написав він.

За словами Андрющенка, кар’єр працював з 2003 року. За цей час там видобули близько двох мільйонів тонн сировини.

Восени 2025-го видобуток у кар’єрі довелося припинити, адже запас копалин було вичерпано, і підприємство пройшло поетапну рекультивацію.

"Це просто фінальна точка на місцевому видобутку каоліну. Того каоліну, який посиленими нормами вивозили через Маріупольський порт у Росію… Лужний каолін ішов у виробництво напівкислих вогнетривів, фаянсу й кераміки, фарб, а в очищеному вигляді — навіть у фармацевтику як інертна зв’язуюча добавка", - додав Андрющенко.

Він зазначив, що тепер ресурс вичерпано, і цей факт є черговим проявом російського колоніалізму та мародерства