Верховная Рада в связи с имеющимися и потенциальными угрозами национальным интересам и национальной безопасности Украины и с целью противодействия потенциальным угрозам национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности страны, террористической деятельности и нарушению прав и свобод человека и гражданина исходя из необходимости защиты украинского общества от изменений конституционного строя насильственным путем предложила ввести на десять лет санкции против депутатов Госдумы Российской Федерации, политиков и чиновников России, причастных к признанию так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщила пресс-служба аппарата парламента.

Санкции предусматривают:

1) блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

2) ограничение торговых операций;

3) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

4) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

5) приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на пользование недрами;

7) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

8) запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины;

9) ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;

10) полный или частичный запрет на совершение сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону;

11) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

12) прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;

13) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

14) прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

15) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

16) аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров или соглашений;

17) лишение государственных наград Украины, других форм награждения;

18) запрет на приобретение в собственность земельных участков;

19) другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным настоящим Законом

Постановлением рекомендовано Совету национальной безопасности и обороны Украины принять решение о внедрении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении граждан Российской Федерации, голосовавших за принятие Государственной Думой и Советом безопасности Российской Федерации решений по признанию независимости так называемых «ЛНР/ДНР», и лиц, перечень которых приведен в Приложении 1 к настоящему Постановлению.

Проект постановления зарегистрирован под №7064.