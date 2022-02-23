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Задача каждого человека в непростое время – сохранять спокойствие и помочь тем, кто нуждается.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Не ужасайтесь – вот главный призыв Господа. В мире всегда происходило и будет происходить множество страшных и трагических событий. Не мы первые такое переживаем. Но для всех христиан всех эпох звучит данный призыв Христа: «не ужасайтесь». Но как можно не ужасаться? Господь дальше говорит: «ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это – начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24:7–13)», - напомнил слова Евангелия владыка.

Он подчеркнул, что «упованием на Господа, искренней молитвой к Нему, терпением мы можем спастись».

Митрополит Антоний призвал верующих молиться и сохранять самообладание, не участвовать в распространении тревожных слухов.

«Самое важное, что мы можем сделать для ближних, - поддержать слабых по мере наших сил и возможностей - молитвой, милостыней, взаимопомощью. Но ни в коем случае нельзя участвовать в раздувании конфликтов, умножении страхов, насаждении паники. Наша задача - приносить мир, спокойствие и тишину. Да поможет в эти дни Господь всем страждущим, испуганным, потерянным! Да укрепит терпение наше, через которое мы спасемся», - подытожил управделами УПЦ.
ForUm

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