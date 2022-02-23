Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь назвал президента России «увлекшимся историей императором».

«Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться», - написал он в Instagram.



Блогер подчеркнул, что «эту власть не выбирал, ее имперский угар не поддерживал».



Дудь вспомнил выпуск с Михалычем из петербургской группы Animal Джаz. Отвечая на вопрос: «Как ты воспринимаешь то, что происходит между Россией и Украиной?», – он ответил: «Жесть. Трагедия. И чувство вины. Вот эти все зеленые человечки, вот это все вмешательство со стороны – это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи». Этот ответ близок к тому, что сейчас испытываю я», - пишет Дудь.