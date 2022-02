Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что в координации с союзниками и партнерами вводит против России первый раунд экономических санкций.

Он также принял решение об увеличении численности канадских военных в составе сил НАТО в Латвии.

«Мы направляем дополнительно 460 военных для укрепления НАТО», - написал Трюдо в твиттере.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Russia's illegal actions in Ukraine are an attack on democracy – and a threat to peace around the world. Make no mistake: This is a further invasion of a sovereign state. In coordination with allies and partners, Canada is responding with a first round of economic sanctions.</p>— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) <a href="https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1496319757020188678?ref_src=twsrc%5Etfw">February 23, 2022</a></blockquote>

Премьер отметил, что предусматривается также направление в регион дополнительно фрегата и морского патрульного самолета.

По его утверждению, «действия России в Украине являются нападением на демократию и угрозой миру во всем мире».