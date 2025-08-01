Цунамі пошкодило російську базу атомних субмарин

Російська база атомних підводних човнів постраждала від цунамі, яке прокотилося вздовж тихоокеанського узбережжя РФ на Камчатці.

Хвилі, спричинені землетрусом магнітудою 8,8, обрушилися на базу "Рибачий" в акваторії бухти Крашенинникова на півдні півострова, де розміщена більшість атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту Росії, повідомляє The Telegraph.

Супутникові фото свідчать, що частина одного з пірсів відхилилася від свого первісного становища, що може вказувати на те, що він відірвався від причалу.

Там базуються сучасні атомні підводні човни типу "Борей" та радянські "Дельти". Попередньо, вони не постраждали, оскільки не були пришвартовані біля пошкодженого причалу.

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