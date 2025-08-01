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Війна

Ціна агресії: у липні РФ зазнала катастрофічних втрат на фронті

Ціна агресії: у липні РФ зазнала катастрофічних втрат на фронті

У липні 2025 року втрати російських окупаційних військ у живій силі склали понад 33 тисячі осіб. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у своєму Facebook.

"Українські воїни невпинно нищать ворога, наближаючи справедливий мир для України", — зазначив Сирський. За його словами, загальні втрати противника у живій силі за липень становлять 33 220 осіб.

Головнокомандувач подякував захисникам і захисницям за мужність і професіоналізм: "Дякую захисникам і захисницям за професійну та мужню бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!"

За минулу добу, 31 липня, Сили оборони знешкодили ще 940 російських загарбників. Таким чином, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) по 1 серпня 2025 року зросли ще на 940 осіб і становлять 1054200.

 

 

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ЗСУситуація на фронтівійна в УкраїніСирськийвтрати РФ в Українім’ясні штурми
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