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Путін нагадав Україні свій ультиматум

Путін нагадав Україні свій ультиматум

Російський диктатор заявив, що його вимоги до України, озвучені влітку 2024 року, залишаються незмінними.

У 2024 році Путін висунув умови для припинення бойових дій в Україні, повідомляє "Українська правда".

Він заявив, що українські війська мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів.

Путін сказав, що позитивно оцінює переговорний процес у Стамбулі, і потрібно обговорювати кроки, необхідні для встановлення довгострокового - без будь-яких тимчасових обмежень - миру в Україні.

Путін не став прямо коментувати ультиматум президента США Дональда Трампа, але додав, що всі розчарування зі сторони будь-кого виникають від надлишкових очікувань.

Нагадаємо, Трамп «не має наміру чекати вічно»: Рубіо про припинення війни в Україні.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнапутін
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