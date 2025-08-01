Путін нагадав Україні свій ультиматум

Російський диктатор заявив, що його вимоги до України, озвучені влітку 2024 року, залишаються незмінними.

У 2024 році Путін висунув умови для припинення бойових дій в Україні, повідомляє "Українська правда".



Він заявив, що українські війська мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів.



Путін сказав, що позитивно оцінює переговорний процес у Стамбулі, і потрібно обговорювати кроки, необхідні для встановлення довгострокового - без будь-яких тимчасових обмежень - миру в Україні.



Путін не став прямо коментувати ультиматум президента США Дональда Трампа, але додав, що всі розчарування зі сторони будь-кого виникають від надлишкових очікувань.

Нагадаємо, Трамп «не має наміру чекати вічно»: Рубіо про припинення війни в Україні.