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Війна

Білорусь готується до війни з Україною

Білорусь готується до війни з Україною

Білорусь створює бригаду Сил спецоперацій.

Нова військова частина буде базуватись у Гомельській області, на кордоні з Україною, повідомляє "РБК-Україна".

"Було прийнято рішення для посилення саме південної ділянки. На сьогоднішній день це самий, так би мовити, неспокійний напрямок, який підтримує нас усіх у тонусі", - заявив командувач силами спеціальних операцій Білорусі Вадим Денисенко.

Білорусь намагається модернізувати власну армію, також проводить спільні навчання з РФ та низкою азіатських країн.

Спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" заплановані на середину вересня. У Москві стверджують, що маневри матимуть виключно оборонний характер і спрямовані на відпрацювання дій у відповідь на можливу агресію проти так званої Союзної держави.

Нагадаємо, Білорусь стає "цехом" для російського ВПК: Мінськ форсує виробництво зброї під санкціями.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнаБілорусьвійна
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