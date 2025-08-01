Ситуація на фронті: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Протягом минулої доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог продовжує активно застосовувати авіацію та дрони-камікадзе. За добу російські війська здійснили: 57 авіаударів, скинули 127 керованих авіабомб, здійснили 5 835 артобстрілів, з яких 126 — із РСЗВ, атакували 4 098 дронами-камікадзе.

Авіаударів зазнали населені пункти: Медведівка (Чернігівська область), Білогір’я, Веселянка, Григорівка, Степногірськ (Запорізька область), Новотягинка (Херсонська область).

У відповідь Сили оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та техніки противника, а також два артилерійські засоби ворога.

Ситуація на напрямках фронту:

Північно-Слобожанський і Курський напрямки: ворог завдав 7 авіаударів, скинув 17 керованих бомб та здійснив 331 артобстріл. ЗСУ відбили 16 атак.

Південно-Слобожанський напрямок: відбито 7 атак у районі Вовчанська та Дворічанського.

Куп’янський напрямок: ворог намагався штурмувати тричі біля Куп’янська та Петропавлівки.

Лиманський напрямок: найгарячіше — 30 штурмів поблизу Карпівки, Рідкодуба, Мирного, Шандриголового, Ямполя та Григорівки.

Сіверський напрямок: відбито 7 атак у напрямку Виїмки та Григорівки.

Краматорський напрямок: 6 атак біля Ступочок, Білої Гори та Часового Яру.

Торецький напрямок: 9 атак у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки, а також біля Білої Гори, Степанівки та Русиного Яру.

Покровський напрямок: найгарячіший за добу — відбито 47 атак біля Полтавки, Маяка, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Муравки, Новоукраїнки, Володимирівки, Покровська, Родинського, Мирнограда та Новопідгорнього.

Новопавлівський напрямок: зафіксовано 23 штурми в районах Ялти, Зірки, Піддубного, Толстого, Мирного, Шевченка, Вільного Поля, Новосілки, Новополя та Темирівки.

Оріхівський напрямок: відбито дві атаки біля Кам’янського та Малих Щербаків.

Придніпровський напрямок: ЗСУ успішно зупинили одну ворожу атаку.