За сутки 22 февраля в Украине зафиксировано 25 062 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 140 человек;
- летальных исходов – 297;
- выздоровело – 37 432 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 783 835 человек;
- выздоровело – 4 023 033 человека;
- летальных исходов – 105 229;
- проведено ПЦР-тестирование – 19 477 406.
С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, получили две дозы – 15 175 097 человек, получили дополнительную дозу – 27 458 человек, бустерную дозу – 701 836 человек. В общей сложности проведено 31 617 039 прививок.
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