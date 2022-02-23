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За сутки 22 февраля в Украине зафиксировано 25 062 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 140 человек;
  • летальных исходов – 297;
  • выздоровело – 37 432 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 783 835 человек;
  • выздоровело – 4 023 033 человека;
  • летальных исходов – 105 229;
  • проведено ПЦР-тестирование – 19 477 406.

С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, получили две дозы – 15 175 097 человек, получили дополнительную дозу – 27 458 человек, бустерную дозу – 701 836 человек. В общей сложности проведено 31 617 039 прививок.
ForUm

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