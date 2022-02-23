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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил обеспокоенность развитием событий вокруг признания Россией «независимости» ОРДЛО, в том числе из-за этнических греков в Мариуполе.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Ekathimerini.

По словам Мицотакиса, признавая в одностороннем порядке два региона на востоке Украины как независимые образования, Россия «подрывает международную стабильность».

«Как любая ревизионистская инициатива, она подрывает международную стабильность и прогресс», - сказал он в комментарии после встречи с делегацией болгарских министров в Афинах.

«Греция уважает территориальную целостность, суверенитет и независимость всех наций как основной принципиальный вопрос. Поэтому она решительно осуждает любые действия, противоречащие этим ценностям, и как государство-член Европейского Союза и НАТО уже координируется со своими партнерами, чтобы было общее и необходима реакция», – сказал Мицотакис.

«У нашей страны есть дополнительный повод волноваться и следить за развитием событий: защита и поддержка диаспоры греков в Украине и ее общины в Мариуполе, которая существует в этом регионе более 2000 лет», - добавил он.
ForUm

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