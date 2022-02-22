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На брифинге 22 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что заседание Совета безопасности России, которое транслировали с надписями «прямая трансляция», не было прямым эфиром.

«Это же было экстраординарное заседание Совета безопасности, и президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках… Было чрезвычайно важно показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень-очень важным вопросам», - цитирует Пескова Медуза.

Он отметил, что не было плашек «прямой эфир», однако, вероятно, некоторым провластным СМИ об этом не сообщили.

Также пресс-секретарь Путина назвал эту склеенную запись «беспрецедентной открытостью».

Запись началась, очевидно, после 12 часов дня (по московскому времени) и закончилась к 14:00. На совещании решали признание «республик ОРДЛО».

И только почти через два часа после окончания Совбеза в 15:40 по московскому времени главари ОРДЛО попросили Путина признать независимость «республик».

21 февраля российские СМИ транслировали заседание Совбеза РФ. Некоторые СМИ это подали как прямой эфир.

Однако во время просмотра один из участников совещания случайно показал часы, на которых было обеденное время. Еще позже увидели разные склейки.
ForUm

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