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Президент РФ Владимир Путин отверг звучащие на Западе обвинения в имперских амбициях России в связи с признанием независимости «ДНР» и «ЛНР».

«Вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Мы предвидели спекуляции на эту тему, на тему того, что Россия собирается восстановить империю в имперских границах», - сказал Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Это абсолютно не соответствует действительности», - утверждает он, передает Интерфакс.

По словам Путина, после распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми возникшими на постсоветском пространстве государствами.

«Даже в очень острых ситуациях, которой является нагорнокарабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств. Всегда старались добиться взаимоприемлемых решений», - сказал Путин.

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

В телеобращении  Путин заявил, что Украина в современных ее границах была по сути создана Лениным и большевиками, у нее никогда не было традиции собственной государственности, а после «госпереворота» 2014 года она перешла под внешнее управление. В завершении своей речи он потребовал «от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве», «незамедлительно прекратить боевые действия».
ForUm

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