также в разделеПолитика
Зеленский собирает глав фракций 10
Виктор Медведчук: В Украине стремительно растет количество долгов и должников 8
Россия не хочет разрывать дипотношения с Украиной 13
Офис президента дал разнарядку силовикам любой ценой и любыми методами уничтожить Медведчука и ОПЗЖ 5
Джонсон: Путин настроен на полномасштабное вторжение в Украину 22
В Кремле сказали, в каких границах «признают» «ЛДНР» 112
Зеленский рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ 24
МИД отозвал временного поверенного в делах Украины в России 71
Лавров отказал Украине в праве на суверенитет 126
Кулеба: Время для введения жестких санкций против РФ пришло 74
Генсек НАТО прокомментировал признание Россией ОРДЛО 79
Украина обратилась за консультациями по Будапештскому меморандуму 47
Байден подписал указ о санкциях из-за подрыва суверенитета Украины 67
СНБО переведен в режим работы 24/7 19
Украина квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета 99
Путин объявил о признании независимости «Л/ДНР» 259
Путин обещает покарать виновных за трагедию в Одессе 1609
Макрон созвал Совет безопасности Франции для обсуждения Украины 81

10 членов Высшего совета правосудия досрочно сдали полномочия по собственному желанию, сообщила пресс-служба ВСП.

«Отмечаем, что принцип институционной непрерывности деятельности высших органов власти является одной из основ конституционного строя и именно без учета этого основополагающего принципа был принят Закон № 1635-IX, положения которого допускают одномоментное прекращение деятельности органа государственной власти, реализующего конституционные полномочия», - говорится в сообщении.

8 февраля 2022 года Этическим советом начаты процедуры оценки одновременно всех членов ВСП (кроме председателя Верховного Суда).

Следовательно, возможность дальнейшего бесперебойного функционирования ВСП при таких обстоятельствах ставится в прямую зависимость от решений и действий Этического совета, ведь предусмотренная законом вероятность отстранения Этическим советом от должности хотя бы одного члена Высшего совета правосудия будет иметь следствием прекращение деятельности Высшего совета правосудия в связи с отсутствием кворума этого конституционного органа.

Дальнейшее функционирование ВСП в рамках такой зависимости нарушает гарантии деятельности ее членов, что недопустимо.

Приведенные обстоятельства побуждали к досрочному сложению полномочий большинством членов Совета правосудия.

Решениями Высшего совета правосудия заявления десяти членов Совета об увольнении по собственному желанию удовлетворены.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги