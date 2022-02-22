10 членов Высшего совета правосудия досрочно сдали полномочия по собственному желанию, сообщила пресс-служба ВСП.

«Отмечаем, что принцип институционной непрерывности деятельности высших органов власти является одной из основ конституционного строя и именно без учета этого основополагающего принципа был принят Закон № 1635-IX, положения которого допускают одномоментное прекращение деятельности органа государственной власти, реализующего конституционные полномочия», - говорится в сообщении.

8 февраля 2022 года Этическим советом начаты процедуры оценки одновременно всех членов ВСП (кроме председателя Верховного Суда).

Следовательно, возможность дальнейшего бесперебойного функционирования ВСП при таких обстоятельствах ставится в прямую зависимость от решений и действий Этического совета, ведь предусмотренная законом вероятность отстранения Этическим советом от должности хотя бы одного члена Высшего совета правосудия будет иметь следствием прекращение деятельности Высшего совета правосудия в связи с отсутствием кворума этого конституционного органа.

Дальнейшее функционирование ВСП в рамках такой зависимости нарушает гарантии деятельности ее членов, что недопустимо.

Приведенные обстоятельства побуждали к досрочному сложению полномочий большинством членов Совета правосудия.

Решениями Высшего совета правосудия заявления десяти членов Совета об увольнении по собственному желанию удовлетворены.