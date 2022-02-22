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Спасатели подготовили советы для гражданского населения Украины на случай экстренных ситуаций.

Как подготовиться дома:

  • по возможности узнать, где расположено ближайшее укрытие и проверить состояние подвального помещения;
  • проверить наличие аварийного выхода;
  • произвести запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;
  • проверить в аптечке средства медицинской помощи и подумать, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени.
  • подготовить средства пожаротушения;
  • подумать об альтернативных средствах освещения помещения при отключении энергоснабжения;
  • подготовить средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения;
  • собрать самые необходимые вещи и документы на случай экстренной эвакуации или перехода в укрытие.
  • позаботиться об исправности транспортного средства и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района;
  • в холодное время года подумать об альтернативном обогреве жилья на случай отключения централизованного отопления.
ForUm

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