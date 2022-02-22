Право на суверенитет должно соблюдаться только в отношении государств, которые представляют весь народ, проживающий на их территории, Украина с 2014 года к таким не относится, заявил телеканалу «Россия 24» глава МИД Сергей Лавров.

«Если говорить о принципе суверенитета и территориальной целостности, то один из ключевых документов, который все юристы рассматривают в качестве базового для толкования Устава (ООН), является декларация о принципах международного права, касающихся дружественных связей между народами. Никогда нигде эта декларация не подвергалась сомнению», - приводит слова Лаврова Интерфакс.

Он подчеркнул, что, касаясь суверенитета и территориальной целостности, эта декларация подчеркивает, что он должен «неукоснительно соблюдаться в отношении всех государств, соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов, и вследствие этого имеющих правительство, представляющее без различия рас, вероисповедания и цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории».

«Думаю, никто не может утверждать, что украинский режим, начиная с «государственного переворота 2014 года», представляет весь народ, проживающий на территории украинского государства», - добавил министр.

Лавров добавил, что многие регионы Украины отвергли «подобный антиконституционный шаг», и «то, что произошло в Крыму, то, что произошло на востоке Украины, показывает, насколько отвергнуто это правительство, этот режим был миллионами жителей Украины в то время».

Таким образом глава МИД прокомментировал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша о том, что признание «ДНР» и «ЛНР» нарушает суверенитет Украины.

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Днем ранее в телеобращении Путин заявил, что Украина в современных ее границах была по сути создана Лениным и большевиками, у нее никогда не было традиции собственной государственности, а после «госпереворота» 2014 года она перешла под внешнее управление. В завершении своей речи он потребовал «от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве», «незамедлительно прекратить боевые действия».