также в разделеПолитика
Генсек НАТО прокомментировал признание Россией ОРДЛО 16
Украина обратилась за консультациями по Будапештскому меморандуму 19
Байден подписал указ о санкциях из-за подрыва суверенитета Украины 33
Украина квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета 87
Путин объявил о признании независимости «Л/ДНР» 247
Путин обещает покарать виновных за трагедию в Одессе 1304
Макрон созвал Совет безопасности Франции для обсуждения Украины 77
Макрон отложил выдвижение в президенты из-за ситуации в Украине 41
Главари «республик» попросили Путина признать независимость «Л/ДНР» 53
Вторжение весьма вероятно: Трасс встретилась с генсеком НАТО 87
В Кремле открестились от «расстрельных списков» украинцев 67
Оскароносный режиссер Оливер Стоун в 2019 году предсказал войну между Украиной и Россией и дал рецепт, как ее избежать, – довериться Медведчуку 45
ЕС развернет в Украине совещательно-тренировочную военную миссию 44
В ЕК пригрозили отключить РФ от мировых финансовых рынков в случае вторжения в Украину 329
Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит по безопасности 53
Зеленский прокомментировал заявления россиян про обстрелы их территории 61
Дубинский прогнозирует банкротство "Нафтогаза" 47
Подоляк: Такой уровень российской пропаганды говорит о реальной опасности для мирных жителей 29

Президент Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором были заслушаны представители сектора безопасности и обороны относительно ситуации в Украине и на ее государственных границах.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания, члены Совета национальной безопасности и обороны также заслушали Генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Секретарь СНБО отметил, что государство будет выполнять все взятые на себя обязательства по отношению к своим гражданам – жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые изъявят желание переехать на подконтрольную часть Украины. При необходимости Украина готова расширить эти обязательства.

По словам Данилова, президент не закрывал заседание СНБО, и в случае необходимости члены Совета нацбезопасности и обороны оперативно соберутся снова.

«Заседания состоятся в случае необходимости в ближайшее время. Все члены Совета национальной безопасности и обороны находятся на своих местах. Сектор переведен в режим 24/7», – сказал Данилов.

 Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги