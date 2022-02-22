Президент Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором были заслушаны представители сектора безопасности и обороны относительно ситуации в Украине и на ее государственных границах.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания, члены Совета национальной безопасности и обороны также заслушали Генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Секретарь СНБО отметил, что государство будет выполнять все взятые на себя обязательства по отношению к своим гражданам – жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые изъявят желание переехать на подконтрольную часть Украины. При необходимости Украина готова расширить эти обязательства.

По словам Данилова, президент не закрывал заседание СНБО, и в случае необходимости члены Совета нацбезопасности и обороны оперативно соберутся снова.

«Заседания состоятся в случае необходимости в ближайшее время. Все члены Совета национальной безопасности и обороны находятся на своих местах. Сектор переведен в режим 24/7», – сказал Данилов.

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики».