Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Беларуси находятся 9 тысяч представителей Вооруженных сил РФ, а также техника и оборудование, но этого недостаточно для нападения на Киев.

«По нашим данным, там 9 тысяч представителей вооруженных сил РФ, плюс техника, оборудование, в том числе вооружение и т. д. Но я хочу сказать, что такого контингента для тех, кто рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, извините, это мне смешно звучит», — сказал он, передает Новое время.

По словам министра, «угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию такого вроде бы окружения — да, это работает».

«Поэтому начались учения в Приднестровье, чтобы мы с вами напряглись, отвлекали наш с вами ресурс, расфокус чтобы случился», — сказал Резников.

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. 16 февраля CNN со ссылкой на данные украинской разведки сообщил, что на границах находятся более 148 тысяч российских военных, в том числе более 126 тысяч сухопутных войск, но для полномасштабного вторжения их недостаточно.

Параллельно РФ проводит военные учения возле восточных границ Украины, в оккупированном Крыму, в Беларуси и в Черном море. Страны Запада считают, что кремлевский режим может готовиться таким образом к новому вторжению.

На фоне стягивания российских войск к границе Украины подконтрольные Москве боевики в ОРДЛО резко увеличили количество обстрелов на Донбассе. За субботу, 19 февраля, боевики 136 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погибли двое украинских военных. Еще четверо получили ранения, один — боевое травмирование.