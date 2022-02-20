Украинские пенсионеры, которым не хватает стажа могут получить временную социальную помощь.

Как передает "Хвиля", об этом пишет Lawportal.

Так, в связи с изменениями в пенсионной реформе и повышением уровне пенсионного возраста, многие украинцы лишились возможности выйти на пенсию в планируемые сроки. Из-за этого правительство Украины приняло решение о предоставлении временной социальной помощи пенсионерам, которым не хватает стажа.

При этом соцпенсию выплачивают до того момента, пока человек приобретает право на пенсию. А вот право на нее имеют те, кто на момент оформления социальных выплат имеют не меньше 15 лет страхового стажа.

Таким образом, временную помощь назначают, учитывая имущественное положение человека и среднемесячный совокупный доход его семьи.

Будущим пенсионерам для ее назначения нужно обратиться в органы соцзащиты по месту прописки или по адресу фактического проживания.

В частности, при себе нужно иметь следующие документы:

заявление на оформление социального пособия;

документ, удостоверяющий личность пенсионера и его место жительства + ИНН;

справка об имеющемся страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде по запросу пенсионера – в течении 5 рабочих дней);

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода, предшествующие месяцу обращения за назначением пособия.

Следует отметить, что временная социальная помощь не предоставляется украинцам, которые: