также в разделеПроисшествия
РосСМИ сообщили о втором снаряде, который взорвался в Ростовской области 53
Осечкин: Видео с украинскими диверсантами в Горловке было снято задолго до публикации 131
Сакварелидзе: События по эвакуации жителей ОРДЛО похожи на грузинский сценарий 2008 года 67
На Западе назвали виновных в кибератаках на Украину 128
На границу с Украиной Россия перебросила вертолеты и боевую группу с танками 254
На Львовщине задержали парня, обстрелявшего микроавтобус 18
Российские наемники обстреляли гумконвой ООН на КПВВ «Счастье» 39
В ДТП с маршруткой на Киевщине пострадали 7 человек 13
Боевики совершили уже 20 обстрелов, размещают артиллерию возле жилых домов 41
Британия показала возможные направления наступления России 91
В Украине – почти 35 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки 11
ООС: Количество обстрелов возросло до 34, ранены четыре человека 92
Боевики совершили 29 обстрелов с начала суток: ранены военный и двое гражданских 57
Из-за обстрела боевиков на Луганщине повреждено локомотивное депо 12
В Станице Луганской снаряд попал в детский сад, есть пострадавшие 174
В Украине – 33 330 новых случаев COVID-19 за сутки 15
В районе ООС стреляли из ПТРК NLAW 31
В Украине за сутки – 31 513 новых случаев COVID-19, 310 человек умерли 16

Артилерія бойовиків російських гібридних сил обстріляла 19 лютого після обіду Новолуганське, коли там з візитом перебував керівник МВС України Денис Монастирський і група міжнародних журналістів.

Як передає Главком із посилянням на «Радіо Свобода», спочатку бойовики вдарили з мінометів, згодом почалися артобстріли, снаряди падали за 300 м від місця, де перебували міністр і журналісти.

Нагадаємо, народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули на військовому літаку в зону проведення Операції Об'єднаних сил. Депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації.

За її інформацією, народні депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції військових.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги