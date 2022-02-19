У Житомирській обласній державній адміністрації спростували міфи щодо надання субсидій, пише Главком.

Наприклад, існує міф, що доходи офіційно розлученої сім’ї плюсуються.

Однак це неправда. Насправді, якщо подружжя розлучене і не має неповнолітніх дітей, то ні чоловік, ні дружина не повинні відображати в декларації своїх «колишніх», які зареєстровані і проживають окремо.

Однак якщо подружжя розлучене, спільно не проживає (не зареєстровані в житлі разом) і є неповнолітні діти, необхідно надати також документ (довідка з ЖЕКу, сільської/селищної ради), що дитина проживає з одним із батьків.

Чи заберуть субсидію, якщо подарували житло дітям?

Це черговий міф, у який не варто вірити. Насправді, якщо громадянин подарував або передав те чи інше майно у спадок, він не позбавляється субсидії. Натомість допомогу уже не зможе отримати той, хто отримав такий дарунок чи успадкував якщо його оціночна вартість перевищує 50 тис. гривень.

Однак і тут залишається виключення, яке зможе опрацювати виключно Комісія з питань призначення житлових субсидій, яка працює при органі місцевої влади. Також наявність у власності двох житлових приміщень не впливає на право отримання субсидії. Береться до уваги офіційний дохід, який приносить це майно.

Якщо сім’я придбала квартиру у кредит, то при визначені її права на субсидію враховується не тільки вартість всієї покупки, але й сума першого внеску. Якщо ця сума перевищує 50 тис. гривень, субсидія може бути призначена за рішенням Комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.

Кажуть, у субсидії одномоментно відмовляють особам, що перебували за кордоном більш ніж 60 днів.

Однак у відомстві наголосили, що насправді, «усна» відмова працівника управління соціального захисту населення є незаконною. Орган соцзахисту зобов’язаний прийняти заяву і декларацію і лише після їх розгляду повідомити заявника – виходить чи не виходить йому субсидія.

Сам факт перебування за кордоном не є підставою відмовляти у субсидії якщо людина:

отримує в Україні пенсію чи інші офіційні доходи, такі як стипендія, допомога при народженні дитини;

перебуває на лікуванні, навчанні чи у відрядженні;

декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ.

До останнього випадку відносяться заробітчани, які вправі задекларувати в Україні свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі цього отримати субсидію.