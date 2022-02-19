Банки уже сейчас перестраховываются и отсылают некоторым своим клиентам требования подтвердить легальность своих доходов. Могут потребовать отчитаться даже о том, откуда взялись деньги на коммуналку

Министерство финансов Украины начало подготовку законопроекта о косвенных методах контроля за доходами граждан. Причем работа ведется в срочном порядке – до конца месяца ведомство обещает вынести документ на обсуждение.

Отметим, что на сегодняшний день уже применяются косвенные методы по контролю за доходами украинцев, но власти стремятся подвести под это и законодательную базу. Банки даже рассылают письма своим клиентам, которые, к слову, даже не являются госслужащими, с требованиями подтвердить их доходы, пишет UBR.ua.

Как государство следит за деньгами граждан

Как рассказал UBR.ua глава Союза потребителей коммунальных услуг (СПКУ) Олег Попенко, так произошло с одним из его знакомых. Аргументировали свое требование в финучреждении тем, что человек является публичным лицом, а поэтому обязан предоставить все необходимые подтверждающие документы в банк.

В данном случае такие требования предъявили представителю экспертного сообщества. И такие случаи – не единичные, подчеркнул Попенко. За последнее время с подобными ситуациями столкнулись еще по меньшей мере пятеро его знакомых.

По мнению эксперта, если контроль за деньгами ужесточат еще больше, более пристально будут отслеживаться все банковские операции, переводы денег физлиц и т.д.

"Будут блокироваться карточки в случае непредоставления информации… Нужно будет отчитываться, где ты заработал эти средства", – спрогнозировал Олег Попенко.

Он отметил, что на сегодня уже действует похожая норма – когда физлицо рассчитывается в процессе купли-продажи наличными на сумму 50 тыс. грн и выше. То есть сейчас формально это является рубежом, с которого начинается финмониторинг.

Но на деле же банк может по своему собственному усмотрению отправлять ту или иную транзакцию на дополнительную проверку.

В итоге все может привести к тому, что банковские клиенты должны будут отчитываться за вполне себе бытовые повседневные траты.

"Будет скоро так: заплатил коммуналку – расскажи, откуда у тебя деньги", – предположил Попенко. По его мнению, проблема в том, что в Украине не обращают внимания на "нормальные законопроекты", например, по домохозяйствам, которые уже работают в США и даже в РФ.

"Там нет того, что придумывают наши реформаторы. Потому что они настолько рьяно выслуживаются перед Международным валютным фондом, что они готовы идти на все", – подчеркнул он.

При этом эксперт подчеркивает, что отчетность необходима, но "не в самой бедной стране Европы", где значительная часть экономики находится в тени и нет средств "на нормальные зарплаты и пенсии".

Он напомнил, что в прошлом году на субсидии для оплаты коммунальных услуг было выделено 47 млрд грн, а в этом – уже 39 млрд грн. Даже при уменьшении на 8 млрд грн это значит, что значительная часть населения испытывает трудности при оплате коммуналки из-за нехватки средств.

Как за рубежом контролируют финансы граждан

Олег Попенко подмечает, что законодательство в сфере контроля финансового состояния граждан нужно менять комплексно. Например, в Германии есть безусловный базовый доход, который не облагается налогами – он довольно большой, намного выше средней зарплаты, например, в Черновицкой или Херсонской областях.

Еще одной ошибкой украинских законодательств эксперт назвал стремление "привязать домохозяйство к квартирам", как предложили народные депутаты в законопроекте №6539 – но в США, например, такого нет.

Там не может быть создано домохозяйство на базе квартиры, потому что в законе содержится пункт о "совместной собственности в многоквартирном доме", говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг.

"У нас же привязывают к квартире, которую потом заберут за долги за коммуналку – это абсолютная глупость", – констатировал он, добавляя, что в законе №413 "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" уже введено понятие "общей совместной собственности".

Налоговый консультант Киевского центра поддержки развития бизнеса (КЦПРБ) Александра Томашевская назвала законопроект о домохозяйстве "сырым" и выразила сомнения, что он будет принят.

За рубежом в законодательстве заложен принцип, согласно которому домохозяйству – даже объединившись с соседями – выгодно совместно рассчитывать доходы и платить налоги. Но в законопроекте №6539 методология расчетов доходов и расходов непрозрачна и непонятна, посетовала она.

С заробитчан сдерут налоги дважды

Олег Попенко привел еще один пример "неудачного финмониторинга за гражданами". Если заробитчанин пересылает деньги из Польши детям или родителям, он платит налоги и там. Получатели этих средств, по логике Минфина, будут обязаны платить в Украине еще и налог на доходы физлиц.

Хотя Украина и Польша подписали конвенцию об избежании двойного налогообложения доходов.

В идеале, считает Александра Томашевская, граждане должны ответственно относиться к налогообложению и понимать, что ответственность за уклонение в данной сфере будет серьезной.

При этом в той же РФ действительно для налоговиков установлен доступ к банковским счетам. "Я надеюсь, что Украина таким путем не пойдет – это плохая идея", – отметила она.

В Германии нет подобной практики, но "немцы – очень ответственные, и понимают, что в случае нарушений придется доплачивать и "решить вопросы" нет вариантов". Но в этой стране никто не мониторит "все твои расходы", констатировала Александра Томашевская.

По ее словам, в Израиле преобладает "жесткий" подход – если зарегистрироваться предпринимателем, но не платить налоги, то госорганы насчитают их по величине расходов человека.

"И если ты их не оплатишь или не обжалуешь в установленный срок – тогда тюрьма", – рассказала она. Поэтому граждане этого государства налоги рассчитывают очень внимательно.

Говоря об опыте перечисленных стран, налоговый эксперт отмечает, что Украине еще очень далеко до их уровня развития, в том числе – в финансовом плане.

"У нас начнешь за людьми наблюдать, открывать данные их банковских счетов – это будет беда, тут будут слезы и рыдания", – спрогнозировала она. По ее убеждению, начинать нужно с того, чтобы приучить граждан к самостоятельному подсчету своих доходов, расходов и налогов.

Полномочий пока нет

По поводу подготавливаемого Минфином законопроекта Александра Томашевская выразила сомнения, что за финансами граждан будет установлен "тотальный контроль".

"Это пока что домыслы. Чтобы установить тотальный контроль, должны быть полномочия, их никто никому не давал", – отметила эксперт.

Единственное учреждение, у которого есть необходимые полномочия, это Нацбанк – он и может установить определенные режимы доступа к счетам граждан. "Но НБУ ничего такого не делал", – подчеркнула она.