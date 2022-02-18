Ярослава Лодыгина уволили с должности члена правления Суспильного, сообщил Телеграм-канал Суспільне.Новини.

«Ярослав Лодыгин подал в отставку. Наблюдательный совет удовлетворил его заявление и уволил с должности члена правления. Лодыгин был главой оргкомитета по Нацотбору на Евровидение», - говорится в сообщении.

Председатель комитета по аудиту Суспільного Мовлення Вадим Миский написал на своей странице в Фейсбук, что наблюдательный совет принял решение по согласию сторон.

Лодыгин был главой оргкомитета по Нацотбору на «Евровидение», а также одним из трех членов жюри вместе с Тиной Кароль и Джамалой.

Победительницей Нацотбора на «Евровидение-2022» стала Алина Паш, однако ее дисквалифицировали из-за поддельной справки о пересечении Крыма в 2015 году с украинской, а не российской стороны. Поехать на конкурс теперь могут занявшие второе место Kalush Orchestra.

12 февраля в Киеве прошел национальный финал отбора на «Евровидение-2022». По результатам конкурса определено, что в 2022 году от Украины на международном песенном конкурсе выступит исполнительница Алина Паш с песней «Тени забытых предков». Паш получила 15 баллов (8 баллов от жюри и 7 баллов от зрителей). Второе место заняла группа «Kalush Orchestra» (6 баллов от жюри и 8 от зрителей), третье – певец Wellboy (7 баллов от судей и 6 от зрителей).

После объявления победителей, из-за ошибки ведущих в оглашении результатов группа Kalush Orchestra заподозрила Суспильне в фальсификации баллов, а также в общении с журналистам допустили возможность оспаривания результатов в суде.

Еще один медиа скандал вокруг нацотбора связан с тем, что победительница конкурса Алина Паш якобы нарушила условия участия, в частности, в 2015 году посещала оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства, за что была внесена в базу сайта «Миротворец».

Певица после финала в общении с журналистами заявила, что не нарушала государственную границу Украины, а также не выступала на концертах в России.

16 февраля Оргкомитет принял решение о прекращении участия в Отборе Алины Паш.

«Евровидение-2022» состоится в Турине (Италия). Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, Украина выступит в первом. Финал конкурса состоится 14 мая.