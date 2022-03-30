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У перехопленій СБУ телефонній розмові з загарбником його дружина просить собі ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру. І все це – ворожий вояка має забрати в захоплених українських домівках.

Він хвалиться, що вже набрав їй хорошої косметики та футболок, а його колеги – взагалі носять награбоване «цілими сумками»!



«Какой русский человек не сопрет ниче», – підтримує його «високоморальна» дружина.

Напевно, вона не чула, що за таку «моральність» українці змушують російських загарбників розраховуватися – на полі бою.
ForUm

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