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Украина не подтверждает заявления российской стороны об отводе войск, сообщил министр обороны Алексей Резников в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

«Этого не происходит. Идет перемещение сил и средств», - сказал он.

Кроме того, Украина наблюдает за подразделениями российских войск, которые насчитывают около 129 тыс. человек. Вместе с морским и авиационным компонентом их количество составляет около 149 тыс.

Поскольку российские учения в Беларуси, других регионах и Черном море находятся в активной фазе, основная масса войск уже стянута.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни будут привлечены еще несколько тысяч человек. Также мы ожидаем, что в Черное море зайдут еще три корабля», - сказал Резников.

«Наша разведка видит все движения, которые могут представлять потенциальную угрозу Украине. Каждый самолет, вертолет или танковое подразделение. Мы на постоянном контакте с нашими международными партнерами. Еще раз подчеркиваю. Сейчас могут озвучиваться разные даты каких-то событий и разные сценарии. Все эти сценарии украинская армия просчитала и готова к ним. Мы ни в коем случае не умаляем угрозу, но вероятность масштабной эскалации до сих пор оцениваем как невысокую», - подчеркнул министр.
ForUm

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