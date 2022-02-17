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По результатам проведенной экспертизы в Украине допущен к экстренному медицинскому применению еще один препарат для амбулаторного лечения COVID-19 – «Паксловид». Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

 «Препарат «Паксловид» предназначен в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания из легкой степени тяжести в среднюю и тяжелую», – подчеркнул министр.

Еще до регистрации этого препарата Министерством был подписан контракт с его производителем – компанией «Пфайзер» – на поставку в Украину 300 тысяч курсов «Паксловида».

 «Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором информирует дополнительно», – добавил глава Минздрава.

Он также напомнил, что ранее в Украину уже прибыло 60 тысяч (из 300 тысяч законтрактованных) курсов молнупиравир – еще одного препарата, предназначенного для лечения COVID-19.

Эти противовирусные препараты прямого действия предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни. Препараты выпускаются в форме таблеток, поэтому их удобно принимать. К тому же у них нет особых требований хранения.

Ляшко также напомнил о наличии в Украине эффективного профилактического средства для снижения риска тяжелого течения COVID-19 – вакцины против коронавируса Модерна, Пфайзер и Коронавак. Они доступны в каждом пункте прививки и центре массовой вакцинации для всех желающих от 12 лет.
ForUm

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