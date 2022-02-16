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Самый лучший способ провести этот день - это причаститься Святых Христовых Таин.

Фото: скрин видео  YouTube-канала «Православная Церковь»

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Митрофан (Божко).

«Днем Ангела или днем Тезоимениства называется день небесного покровителя, того святого, в честь которого был назван человек при крещении. Почтить своего небесного покровителя можно в молитве, обращаясь к нему. Например, в утреннем правиле читаем такую краткую молитву: «Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (и называем имя святого, в честь которого названы), яко ты еси скорый заступник и предстатель у престола Божьего». Есть и другие краткие молитвы», - сказал отец Митрофан.

Также он отметил, что «тем самым мы берем благословение этого святого на наступающий день».

Вместе с тем священник рассказал о необходимости каждый день обращаться к святым с просьбой, чтобы они не оставляли. 

«Призвание христиан - подражать Богу. Подражать Богу можно разными путями. Наш небесный покровитель является тем примером, который воплотил в себе христианские добродетели, тем земным человеком, подобным нам - из плоти и крови, который жил в этом мире, который имел  обстоятельства житейские. Можем вспоминать его жизнь и видеть, как он действовал в каждой конкретной ситуации. И в этом можем находить для себя конкретный пример», - пояснил преподаватель КДАиС.

Иеромонах Митрофан напомнил, что когда молимся своему небесному покровителю, нужно просить его помощи в каждом дне и жить воплощая в себе христианские добродетели. 

«День Ангела - это тот день, когда совершается память этого святого. Самый лучший способ провести этот день - причаститься Святых Христовых Таин. Каждый день совершается Божественная литургия, если не в приходском храме, то в монастыре, и можно найти возможность прийти на раннюю или позднюю литургию и причаститься», - отметил священник.

Он объяснил, что если рабочий день и нет возможности присутствовать в храме, то можно прочесть молитву или акафист своему святому.

«Акафисты есть в интернете. И отсутствие какого-либо молитвословия в печатном виде не будет препятствием для почитания своего Ангела Хранителя. Если нет возможности быть в храме в этот день, кроме домашней молитвы, можно передать записку со своим именем на поминовение в храм», - объяснил преподаватель КДАиС.
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