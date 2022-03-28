Міжнародні корпорації, які досить швидко та повністю пішли з ринку Росії, Офіс президента України відзначатиме спеціальною нагородою «Відзнака миру». Про це повідомив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

«З величезною вдячністю від українського народу в цей переломний момент нашої історії. Вони заслуговують на повагу українців і людей всього світу. Адже байдужість і мовчання – це співучасть», – наголосив він.

Єрмак зазначив, що Україна продовжує вести активну роботу зі світовими брендами, щоб вони виходили з російського ринку.

«Наша мета – жодної копійки в бюджет країни-агресора. Вже доволі багато компаній підтримали Україну і йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, повинні зробити правильний вибір. Не можна підтримувати воєнні злочини, неприпустимо торгувати з воєнними злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей», – сказав керівник Офісу президента.

Єрмак переконаний, що «Відзнака миру» сьогодні дуже важлива, оскільки ми живемо в переломний момент, коли питання стоїть жорстко: підтримувати зло, яке вбиває жінок і дітей, чи обрати демократичний світ.