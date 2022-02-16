Следователи ГБР сообщили о подозрении четырем работникам Госпредприятия «Мокрянское лесоохотничье хозяйство», которые в составе организованной преступной группы срубили деревья ценных пород на 5 млн гривен.
Установлено, что организовал и возглавил преступную группу лесничий Мокрянского лесничества, сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро.
В ее состав он привлек своих подчиненных работников, с которыми состоял в доверительных отношениях, в частности:
- помощника лесничего,
- мастера леса,
- ведущего инженера лесных культур.
Во время санитарных рубок указанные должностные лица срубили деревья не только в пределах отведенных лесосек, разрешенных лесорубным билетом, но и вне них.
Для прикрытия незаконной деятельности инженер и мастер леса подписывали акты плановых ревизий обхода, где не было указано о рубках за пределами отвода.
Так злоумышленникам удалось совершить порубку 677 деревьев ценных пород, что нанесло ущерб государству на общую сумму более 5 млн 340 тыс. гривен.
15 февраля 2022 года участникам организованной преступной группы сообщено о подозрениях в:
- незаконной порубке, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 28, ст. 246 УК Украины);
- превышении власти работником правоохранительного органа, повлекшим тяжкие последствия, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК Украины);
- служебном подлоге, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Троим участникам ОПГ уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, а одному – личное обязательство.
Принимаются меры с целью наложения ареста на имущество подозреваемых и возмещение причиненного ущерба.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская областная прокуратура.
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