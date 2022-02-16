Следователи ГБР сообщили о подозрении четырем работникам Госпредприятия «Мокрянское лесоохотничье хозяйство», которые в составе организованной преступной группы срубили деревья ценных пород на 5 млн гривен.

Установлено, что организовал и возглавил преступную группу лесничий Мокрянского лесничества, сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро.

В ее состав он привлек своих подчиненных работников, с которыми состоял в доверительных отношениях, в частности:

помощника лесничего,

мастера леса,

ведущего инженера лесных культур.

Во время санитарных рубок указанные должностные лица срубили деревья не только в пределах отведенных лесосек, разрешенных лесорубным билетом, но и вне них.

Для прикрытия незаконной деятельности инженер и мастер леса подписывали акты плановых ревизий обхода, где не было указано о рубках за пределами отвода.

Так злоумышленникам удалось совершить порубку 677 деревьев ценных пород, что нанесло ущерб государству на общую сумму более 5 млн 340 тыс. гривен.

15 февраля 2022 года участникам организованной преступной группы сообщено о подозрениях в:

незаконной порубке, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 28, ст. 246 УК Украины);

превышении власти работником правоохранительного органа, повлекшим тяжкие последствия, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК Украины);

служебном подлоге, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Троим участникам ОПГ уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, а одному – личное обязательство.

Принимаются меры с целью наложения ареста на имущество подозреваемых и возмещение причиненного ущерба.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская областная прокуратура.