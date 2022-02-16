также в разделеОбщество
СМИ нашли у тещи нового главы ГосЧС недвижимости на миллионы 8
Набсовет Суспильного проведет заседание по ситуации с нацотбором на Евровидение 7
Вещи погибшего в ДТП с кортежем Ярославского «нашлись», полиция ищет, кто их подбросил 34
Бойцов терробороны смогут перебрасывать из одной области в другую 9
В Крыму вынесли приговор журналисту Есипенко 20
В стриме Reuters Сытника «выдвинули» в президенты 41
DDоS-атака на банки и госсайты 15 февраля была самой масштабной в истории 12
Алина Паш отказалась участвовать в Евровидении 30
На Ривненской таможне выявили масштабную схему по «растаможке» авто с участием руководства чиновников МВД и нардепа от «Слуг народа» 24
Скандал на нацотборе: Паш намекнула, что могла подать поддельную справку 28
Мариупольская пенсионерка с автоматом стала звездой соцсетей и западных СМИ 41
Зеленскому на Ривненщине показали образцы иностранного оружия 15
Многочисленный митинг под окнами суда сорвал рассмотрение дела по «организаторам массовых протестов» 22
Кабмин назначил нового главу ГосЧС 15
США помогли возобновить работу атакованного сайта Минобороны 11
За «слугу» Трубицына внесли почти 15 миллионов залога 19
Минобороны РФ заявило о возвращении войск ЮВО с учений в Крыму 62
Укрзализныця отправит поезд единения с запада на восток Украины 23

Следователи ГБР сообщили о подозрении четырем работникам Госпредприятия «Мокрянское лесоохотничье хозяйство», которые в составе организованной преступной группы срубили деревья ценных пород на 5 млн гривен.

Установлено, что организовал и возглавил преступную группу лесничий Мокрянского лесничества, сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро.

В ее состав он привлек своих подчиненных работников, с которыми состоял в доверительных отношениях, в частности:

  • помощника лесничего,
  • мастера леса,
  • ведущего инженера лесных культур.

Во время санитарных рубок указанные должностные лица срубили деревья не только в пределах отведенных лесосек, разрешенных лесорубным билетом, но и вне них.

Для прикрытия незаконной деятельности инженер и мастер леса подписывали акты плановых ревизий обхода, где не было указано о рубках за пределами отвода.

Так злоумышленникам удалось совершить порубку 677 деревьев ценных пород, что нанесло ущерб государству на общую сумму более 5 млн 340 тыс. гривен.

15 февраля 2022 года участникам организованной преступной группы сообщено о подозрениях в:

  • незаконной порубке, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 28, ст. 246 УК Украины);
  • превышении власти работником правоохранительного органа, повлекшим тяжкие последствия, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК Украины);
  • служебном подлоге, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Троим участникам ОПГ уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, а одному – личное обязательство.

Принимаются меры с целью наложения ареста на имущество подозреваемых и возмещение причиненного ущерба.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская областная прокуратура.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги