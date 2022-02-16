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Беларусь готовит ответные меры в отношении Украины, которая ввела с 16 февраля временные ограничения на транзит белорусских калийных удобрений по своей территории, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей на пресс-конференции в Минске.

«В правительстве Беларуси создана соответствующая группа по противодействию санкциям. Мы тщательно изучаем все решения, которые принимают любые страны по отношению к Беларуси и вырабатываем адекватные меры реагирования», - приводит его слова Белта.

«Точно так же в этой ситуации мы тщательно анализируем обстановку и будем принимать адекватные шаги. Мы будем исходить из того, чтобы это не нанесло ущерба нашим национальным экономическим интересам», - подчеркнул глава МИД Беларуси.

Укрзализныця с 16 февраля ввела временные ограничения на транзит белорусских калийных удобрений по территории Украины. Ограничения затрагивают продукцию ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Белорусская калийная компания» и касаются железнодорожных транзитных перевозок в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтии. Кроме того, запрещен ввоз удобрений на Украину по железной дороге.
ForUm

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