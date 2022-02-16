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Члены семьи погибшего украинского оператора Галины Хатчинс подали в суд на актера Алека Болдуина и других членов съемочной группы, причастных к этой смертельной трагедии, произошедшей в октябре прошлого года на съемке фильма «Ржавчина» (Rust).

Об этом сообщает Variety, передает Укринформ.

В самом иске говорится, что Болдуин нарушил многочисленные правила безопасного обращения с оружием и произвел неосторожный выстрел из смертельного оружия, что подпадает под уголовную ответственность в штате Нью-Мексико, где произошла трагедия.

Более того, кроме Болдуина, в иске также указаны ответчиками семь продюсеров фильма «Ржавчина» (Rust).

Сам Болдуин заявил, что не ожидает, что ему предъявят уголовные обвинения, хотя местная прокуратура отказалась исключить это.

Адвокат семьи Хатчинс Рэнди МакГинн ожидает, что иск будет рассмотрен в течение полутора-двух лет.

Как сообщал ForUm, 21 октября во время съемок художественного фильма Rust («Ржавчина») в штате Нью-Мексико известный актер и продюсер Алек Болдуин случайно убил оператора - 42-летнюю Галину Хатчинс (Андросович), которая имела украинское происхождение. Кроме того, ранение получил 48-летний режиссер Джоэл Соуз.

Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостым патроном. Материалы следствия свидетельствуют о том, что помощник режиссера Дэйв Голлс передал оружие Болдвину, заверив его в том, что оно не заряжено боевыми патронами.

Сам актер под присягой заявил, что был убежден в безопасности оружия, которое ему вручили. В ходе следствия выяснилось, что помощник режиссера, передавая оружие Болдуину, выкрикнул: «Оружие – холодное».

Никакие официальные обвинения Болдуину предъявлены не были. Следствие по делу продолжается.
ForUm

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