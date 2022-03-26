Російські окупанти скоїли ракетний обстріл Львова, повідомив мер Андрій Садовий.
«Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від військової адміністрації», - зазначив він.
Садовий закликав містян не поширювати фото чи відео з місця удару та залишатися в укриттях.
У соцмережах повідомляють, що чули кілька вибухів.
Водночас голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що близько 16:30 відбулося три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць.
«Наразі звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях. Не сповіщайте про місця попадання і не робіть фото», - закликав він.
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