При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры так называемому должностному лицу псевдореспублики «ДНР» заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), сообщили ForUm'у в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что с июля 2015 г. злоумышленник активно сотрудничал с оккупационными властями РФ, занимая фейковую должность заместителя начальника – начальника криминальной полиции Харцызского ГО МВД так называемой «ДНР».

В течение 2018-2019 годов сторонник оккупантов выполнял функции председателя псевдоадминистрации Иловайска. В его обязанности входило издание приказов и распоряжений по обеспечению реализации узурпированных так называемыми государственными администрациями функций местных властей - в частности, в сфере обороны, перерегистрации предприятий, взыскания «налогов» в так называемый местный бюджет и т.д.

Кроме того, подозреваемый организовывал мобилизационную работу по пополнению рядов НВЗФ РФ местными жителями и принимал участие в мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа оккупантов.