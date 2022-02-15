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Задержали мужчину, который бросил молоток в окно здания Рады 17

В понедельник, 14 февраля, сотрудники полиции совместно с сотрудниками Управления Государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента. В результате повреждены стекла двух окон админздания, сообщила пресс-служба столичного главка.

Правонарушителя доставили в районное управление полиции для установления мотивов поступка. На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия.

Событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. По результатам проверки действиям мужчины будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Напомним, 6 февраля задержали мужчину, который повредил окно админздания Верховной Рады, бросив в него молоток. 
ForUm

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