В понедельник, 14 февраля, сотрудники полиции совместно с сотрудниками Управления Государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента. В результате повреждены стекла двух окон админздания, сообщила пресс-служба столичного главка.

Правонарушителя доставили в районное управление полиции для установления мотивов поступка. На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия.

Событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. По результатам проверки действиям мужчины будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Напомним, 6 февраля задержали мужчину, который повредил окно админздания Верховной Рады, бросив в него молоток.