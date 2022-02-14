Адвокат народного депутата Украины Сергея Кузьминых Лариса Криворучко во время заседания по избранию ему меры пресечения объявила следственному судье ВАКС Олегу Ткаченко отвод.

Об этом сообщает Укринформ.

До этого адвокат хотела объявить возражения на действия председательствующего судьи, но Ткаченко сказал, что такого объявления со стороны Криворучко не будет и не дал адвокату этого сделать.

Также, среди прочего, судья после зачитывания ходатайств, содержащихся в материалах дела, перешел к исследованию доказательств по делу.

Против этого возразила адвокат, но судья настаивал на том, что суд перешел к исследованию доказательств по делу.

После того, как судья начал исследовать доказательства, Криворучко объявила ему отвод.

«У стороны защиты будет заявление об отводе председательствующему», - уточнила она.

Кузьминых со своей стороны поддержал это заявление об отводе Ткаченко, а прокурор САП возразил на этот счет.

«Объявляется перерыв, дело передается на автораспределение в соответствии с нормами УПК для рассмотрения и решения вопроса о заявленном отводе следственному судье», - проинформировал Ткаченко.

Также Криворучко проинформировала, что Кузьминых 14 февраля на 14:00 вызвали на допрос в НАБУ.

«Согласно повестке о вызове в отношении Кузьминых Сергея, то сегодня ему необходимо явиться в данном уголовном производстве, 14 февраля, в 14:00 в НАБУ для допроса и участия в других процессуальных действиях. Ваша честь, ставлю в известность, что мы сегодня на 14 часов обязаны прибыть в НАБУ в данном уголовном производстве», - проинформировала адвокат Кузьминых.

По ее словам, эта повестка была оформлена с нарушением процессуальных требований.

Напомним, 28 января НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на «горячем», при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. Речь идет о «слуге народа» Сергее Кузьминых.

По данным НАБУ, он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы

3 февраля НАБУ объявило Кузьминых в розыск.

4 февраля он заявил, что находится на лечении.