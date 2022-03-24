Російська армія зазнала втрат авіаційної техніки під Херсоном - аеродром у Чорнобаївці, де згоріло багато гелікоптерів збройних сил РФ, вже став одним з символів цієї війни.

Авіація, спалена на злітній смузі, вважається серйозною невдачею для будь-якої армії, адже це означає, що ворогу дозволили знищити дорогу техніку не у бою, а на землі.

Український генштаб стверджує, що у Чорнобаївці йому вдалося це зробити не один раз, супутникові знімки та міжнародна преса підтверджують принаймні один з таких ударів.

В Україні Чорнобаївка стала своєрідним мемом і символом знищення російських військ. Радник голови офісу президента Олексій Арестович говорив аж про дев'ять вдалих ударів по аеродрому, а обережніші експерти кажуть про принаймні чотири успішних обстріли.

Але принаймні кілька разів росіяни наповнювали аеродром новою технікою одразу після знищення попередньої. І це багатьох дивувало.

У російських офіційних зведеннях про аеродром згадують набагато рідше: наприкінці лютого росіяни повідомили, що взяли Чорнобаївку "під контроль", а в середині березня заявили, що контролюють всю Херсонську область. Деталей щодо втрат саме на аеродромі росіяни не наводили, щоправда, за весь час війни міноборони Росії про свої втрати говорило лише один раз, 2 березня.

Чому ж регіональний аеродром став таким важливим для росіян?

Аеропорт "Херсон"

Селище Чорнобаївка розташоване на північних околицях Херсона.

І саме тут ще донедавна діяв міжнародний аеропорт "Херсон" - сайт летовища все ще працює, а останні новини стосуються реконструкції злітно-посадкової смуги в рамках "Великого будівництва".

У 2021 році звідси щотижня літали рейси до Києва, Стамбула та Тбілісі. Тут же на деякий час перед війною запускала рейси компанія Ryanair.

Зранку 24 лютого 2022 року росіяни завдали удару по паливних складах у Чорнобаївці, а вже у перші дні вторгнення захопили місцевий аеродром, який вони розглядали як стратегічний пункт перекидання ресурсів з Криму.

У чому стратегічне значення?

Стратегічне значення чорнобаївського аеродрому проявилося вже після захоплення росіянами Херсона та зі спробами розвинути наступ на Миколаїв, а у перспективі - і на Одесу.

Миколаїв відділяє від анексованого Криму, основного плацдарму російської армії на півдні України, велика водна перепона - річка Дніпро.

Через яку треба не лише переправити війська, а й налагодити їхнє регулярне постачання.

"Вони нагромадили величезне угруповання з Криму на тому напрямку - там, де Миколаїв, Одеса. Їм бажано, але недосяжно, рухатися через два мости - Антонівський міст та міст у Новій Каховці", - пояснив під час телемарафону радник голови ОП Олексій Арестович.

Більше деталей дає військовий оглядач Кирило Данильченко у своєму аналізі "Залягти на дно в Чорнобаївці".

"Причина, чому війська РФ так відчайдушно намагаються всидіти у Чорнобаївці, досить проста - "пляшкове горло" Антонівського мосту та переправи у Новій Каховці. Обидві вони перебувають у радіусі обстрілу наших "Смерчів" та "Ураганів", і вже були відео прильотів під час коригування з "Байрактарів", - пише оглядач.

Згадані "Смерчі" - реактивні системи залпового вогню, здатні бити на понад 90 км, тобто з околиць так і не взятого росіянами Миколаєва по обох мостах в Антонівці та Новій Каховці.

Це робить скупчення сил і ресурсів біля цих переправ вразливою ціллю.

"Тому аеродром підскоку (забезпечення, куди можна швидко підлітати і вивантажуватись - Ред.) - додатковий спосіб живити плацдарм на правому березі Дніпра. У Криму біля перешийка є бази, біля яких розвантажуються потяги, а потім вертольотами все це преться в Чорнобаївку", - відзначає Кирило Данильченко.

А потреби плацдарму може пояснити начебто захоплена в одного з російських офіцерів мапа, на якій видно "Ситуацію на Херсонсько-Миколаївському напрямку станом на 10 березня". Цю мапу, пише видання Defence Express, яке одне з перших опублікувало її, у ЗМІ передали українські військові. З неї можна зробити висновок, що росіяни вже тоді переправили за Дніпро багато підрозділів, включно з артилерією.

ВВС не може перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Але це може бути однією з причин, чому росіяни з такою впертістю трималися за аеродром в Чорнобаївці, який вони могли розглядати як повітряну артерію для постачання вже немалого плацдарму.

Що далі

"Гелікоптер тільки в кіно може сідати, де хочеш, літати, де хочеш. Потрібна вертолітна топографічна прив'язка та аеродромне забезпечення, тому вони змушені обирати аеродром. Вони грають у "п'ятнашки", намагаються пересуватися, щоб не стояти в одному місці, але не можуть його не використовувати. Там склався такий вузол, і на цей вузол прилітають і ще прилітатимуть", - додавав Олексій Арестович.

Супутникові фото одного з таких прильотів опублікувало американське видання CNN 15 березня.

"Гелікоптер тільки в кіно може сідати, де хочеш, літати, де хочеш. Потрібна вертолітна топографічна прив'язка та аеродромне забезпечення, тому вони змушені обирати аеродром. Вони грають у "п'ятнашки", намагаються пересуватися, щоб не стояти в одному місці, але не можуть його не використовувати. Там склався такий вузол, і на цей вузол прилітають і ще прилітатимуть", - додавав Олексій Арестович.

Супутникові фото одного з таких прильотів опублікувало американське видання CNN 15 березня.

А це означає, що націлене на Миколаїв та Одесу угруповання матиме ще більше проблем з постачанням.

"Бої продовжуються - завдання ЗСУ вибити супротивника з плацдарму на південь та звільнити місто Херсон. Попереду важкі зіткнення в секторі, не треба робити з супротивника малохольних слабких розумом дурнів. Хоча їм, звичайно, не можна було набивати кілька штабів в аеропорту, по суті, в тактичному тилу, проти держави з десятками "Смерчів" і непоганим угрупуванням ударних дронів", - резюмує Кирило Данильченко.