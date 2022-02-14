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Кабинет Министров во время внеочередного заседания 13 февраля принял решение о выделении более 16,6 млрд грн для обеспечения бесперебойности полетов на территории Украины в связи с обострением внешнеполитических угроз. Эти средства будут направлены на предоставление необходимых гарантий страховым и лизинговым компаниям, сообщили ForUm'у в пресс-службе правительства.

Также Кабмин внес изменения в Порядок использования средств резервного фонда бюджета, позволив тратить средства на осуществление предотвращения негативных явлений на рынке авиаперевозок, связанных с неосуществлением страхового покрытия эксплуатантам или владельцам воздушных судов в воздушном пространстве Украины во время вооруженной агрессии против Украины, угрозой нападения и военных действий на территории страны.

 «Правительство выделяет 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины. Сегодняшнее решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке авиаперевозок и обеспечить государственные гарантии для лизингодателей и страховых компаний», – отметил премьер-министр.

Кроме того, правительство приняло протокольное решение, чтобы Министерство иностранных дел, Министерство экономики и Министерство инфраструктуры подготовили план мероприятий по альтернативным путям возвращения граждан на территорию Украины в случае невозможности выполнения отечественными пассажирскими авиаперевозчиками международных рейсов в воздушном пространстве Украины.

Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий – авиакомпании вынуждены прекратить полеты.

Ряд авиакомпаний уже либо прекратил продажу билетов, либо отменил рейсы. Среди них – KLM, SkyUp, Ryanair.
ForUm

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