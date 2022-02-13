Патрульная полиция Кривого Рога напомнила водителям, какие предметы всегда должны быть в автомобиле, передает «Твоя МАШИНА».

Всегда может понадобиться набор для ремонта: ключи, несколько отверток, домкрат, запасное колесо, перчатки. Так как поломка может произойти и в темное время суток, рекомендуется брать с собой фонарик. Также в случае непредвиденной ситуации может пригодиться буксировочный трос. Не лишними будут насос или автомобильный компрессор.

Если полностью разрядился аккумулятор, то спасут провода «для прикуривания». С их помощью можно «прикурить» свою машину от другого автомобиля.