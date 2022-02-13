В Центре по контролю и профилактике заболеваний США провели крупномасштабное исследование о том, насколько эффективна бустерная прививка от коронавируса. Так, эффективность третьей дозы mRNA-вакцин начинает снижаться уже на четвертом месяце после укола.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Курсор.

Были проанализированы два исследования, которые изучали этот вопрос. В первом исследовании были изучены данные о 240 тысячах инфицированных, который привились три раза, а также о боле чем 93 тысячах госпитализированных в 10 штатах.

Второе исследование было посвящено тому, насколько безопасными являются бустерные прививки. Во время него были изучены данные 721 тысячи пациентов, которые были привиты трижды. По словам экспертов, если прививаться все разы одной вакциной, то побочных эффектов будет меньше.