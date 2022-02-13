также в разделеМир
Выборы президента Германии: Федеральное собрание ожидает Ангелу Меркель 14
Венгрия выступает против введения санкций в отношении России 31
Авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину 21
Ученые рассказали, как коронавирус влияет на сердечно-сосудистую систему 58
Австрия выступает против включения российского «Северного потока-2» в пакет санкций 14
Российские дипломаты начали эвакуацию из Украины 44
У побережья Крыма начались учения Черноморского флота РФ 45
НАТО укрепляет в Прибалтике силы по патрулированию воздушного пространства 12
Издание Politico раскрыло детали переговоров Байдена с западными лидерами 20
Ученый: Высока вероятность, что пандемическая опасность в будущем человечеству не грозит 20
Столтенберг предупредил об угрозе свержения власти в Киеве 374
В МИД РФ разъяснили «необычную военную деятельность» на границе с Украиной 82
Австралия и Новая Зеландия призвали своих граждан покинуть Украину 87
Песков: Белый дом запросил срочные переговоры с Кремлем 75
Израиль не запрещал странам Балтии передавать оружие Украине 20
Reuters: Отключение SWIFT в России исключили из списка санкций 31
На Сицилии проснулся вулкан Этна 40
У выигравшей золото российской фигуристки подтвердили допинг 37

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США провели крупномасштабное исследование о том, насколько эффективна бустерная прививка от коронавируса. Так, эффективность третьей дозы mRNA-вакцин начинает снижаться уже на четвертом месяце после укола.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Курсор.

Были проанализированы два исследования, которые изучали этот вопрос. В первом исследовании были изучены данные о 240 тысячах инфицированных, который привились три раза, а также о боле чем 93 тысячах госпитализированных в 10 штатах.

Второе исследование было посвящено тому, насколько безопасными являются бустерные прививки. Во время него были изучены данные 721 тысячи пациентов, которые были привиты трижды. По словам экспертов, если прививаться все разы одной вакциной, то побочных эффектов будет меньше.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги