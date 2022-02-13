В Індексі демократії за 2021 рік від Economist Intelligence Україна посідає 86 місце у світі зі 167 із загальною кількістю балів 5,57 з 10 можливих і належить до категорії “гібридні режими”. Торік у цьому ж рейтингу Україна набрала 5,81 бала й посіла 79 місце.

Про це повідомляє громадська мережа “ОПОРА”, пишуть Діалоги.

У розрізі 5 категорій, що формують рейтинг, незмінною з минулого року залишилася доволі висока кількість балів у категорії “Виборчий процес і плюралізм” — 8,25.

Натомість дещо зменшилися бали у категоріях “Функціонування уряду” та “Політична участь” — 2,36 та 6,67 відповідно (а у 2020 році ці показники перебували на рівні 2,71 та 7,22).

Не змінилася кількість балів і в категорії “Політична культура” — 5. Натомість трохи знизилась оцінка у категорії “Громадянські свободи” — 5,59 бала (у 2020 році цей показник сягав 5,88).

Автори Індексу демократії зазначають, що показник України зареєстрував найбільше зниження серед чотирьох східноєвропейських країн у категорії “гібридні режими”.

“Україна зараз поділяє 86 місце з Мексикою в нашому глобальному рейтингу — у порівнянні з 79 місцем у 2020 році. Оцінка України знизилася частково через посилення напруженості з Росією”, — йдеться в рейтингу.

Там зазначають, що уряд, який функціонує під прямою військовою загрозою, зазвичай обмежує демократичні процеси на користь централізації влади в руках виконавчої влади та апарату безпеки або військового апарату з метою гарантування громадської безпеки.

За словами дослідників, в Україні військові у 2021 році відігравали більш помітну роль і мали більший вплив на ухвалення політичних рішень. Урядова політика також стала менш прозорою.