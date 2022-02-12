Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив у п'ятницю, що Австрія, як і раніше, виступає проти включення газопроводу "Північний потік — 2" до пакету санкцій проти Москви, який готує Європейський союз на випадок вторгнення Росії в Україну.

Повідомляє TrueUA, з посиланням на Reuters.

Австрійська нафтова компанія OMV є одним із партнерів російського газового гіганта "Газпром" у проекті трубопроводу "Північний потік — 2", що з'єднує Росію з Німеччиною, який вже завершено, але ще не введено в експлуатацію, оскільки він очікує на схвалення регулюючих органів Німеччини та ЄС. Австрія володіє 31,5% OMV та підтримує проект "Північний потік — 2" .

Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що Сполучені Штати "покладуть кінець" проекту вартістю 11 мільярдів доларів, якщо Росія, яка зосередила понад 100 000 військовослужбовців біля України, вторгнеться. Вашингтон давно виступає проти "Північного потоку — 2", заявляючи, що це лише посилить залежність Європи від російського газу.

Окрім того, Відень зацікавлений у російському банківському секторі, оскільки ця країна є найбільшим ринком збуту для австрійського кредитора Raiffeisen Bank International. Загальний обсяг активів Raiffeisen у Росії становить 22,9 млрд євро (26,1 млрд доларів).

Європейський Союз заявляє, що готовий запровадити "масштабні" економічні санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну, але офіційні особи кажуть, що це залежить від складних переговорів між державами-членами, які є далекими від завершення.