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СБУ в ходе оперативных действий в Луганской области установила местонахождение скрытого арсенала с боеприпасами участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Схрон с боевыми средствами поражения обнаружен в полуразрушенном здании в нескольких километрах от госграницы, сообщил пресс-центр ведомства.

При осмотре тайника правоохранители изъяли более 70 ручных гранат РГД-5.

По предварительным данным, тайник обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков, причастной к серии взрывов на территории региона. В состав вражеского подразделения входил взрывотехник из РФ.

Установлено, что в 2015 году злоумышленники совершили подрывы радиолокационной станции и двух автомобилей сотрудников СБУ и Государственной пограничной службы.

Вражеская диверсионная группа была нейтрализована в ходе масштабной спецоперации в 2018 году. По материалам украинской спецслужбы главарь боевиков приговорен к почти 8 годам тюрьмы.

В рамках ранее начатых уголовных производств продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
ForUm

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